Rencontre-lecture avec l’autrice illustratrice Marie-Noëlle Horvath Médiathèque Persepolis Saint-Ouen

Début : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Fin : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Dans le cadre des journées nationales dédiées aux bibliothèques et aux médiathèques, l’illustratrice Marie-Noëlle Horvath animera un atelier autour de ses albums « L’imagier des fleurs ».

Médiathèque Persepolis 4 Avenue Gabriel Péri 93400 Saint-Ouen-sur-Seine Saint-Ouen 93400 Seine-St-Denis Île-de-France 0155936310 https://www.mediatheques-plainecommune.fr/

© Jean-Marc Denglos