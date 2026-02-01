Rencontre-Lecture d’albums jeunesse autour du Secret des Mésanges Librairie Dans la forêt La Chaise-Dieu
Librairie Dans la forêt 8, place de La Fontaine La Chaise-Dieu Haute-Loire
Début : 2026-02-20 14:00:00
fin : 2026-02-20 14:30:00
Venez écouter quelques histoires pour entrer dans l’ambiance du ciné-goûter Le secret des mésanges à la libraire Dans la Forêt à 14h. Entrée gratuite. Places limitées.
Librairie Dans la forêt 8, place de La Fontaine La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 45 24 28 51
English :
Come and listen to some stories to get into the mood for the film-snack Le secret des mésanges at the Dans la Forêt bookshop at 2pm. Free admission. Limited seating.
