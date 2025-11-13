Rencontre & lecture de poésies avec Matthieu Nicol, iconographe et collectionneur d’images Maison Européenne de la Photographie Paris

Ces cartes, réunies par Matthieu Nicol dans un recueil unique, mêlent recettes régionales et poèmes en alexandrins signés Émilie Bernard, une figure discrète mais omniprésente dans les foyers français de l’époque.

L’événement propose un regard à la fois nostalgique, humoristique et critique sur ces images kitsch et touchantes, qui révèlent notre rapport à la nourriture, aux traditions culinaires et à l’histoire de l’image populaire.

Matthieu Nicol, collectionneur et chercheur visuel, explorera également les enjeux de la mémoire, de la circulation et de la réactivation des images, offrant au public une expérience à la croisée de la poésie, de la photographie et de la gastronomie. Une occasion unique d’échanger, de découvrir et même de participer à la lecture de poèmes.

A 20h, Matthieu Nicol sera présent pour une session de signature de son livre à la librairie de la MEP.

À l’occasion de Paris Photo, la MEP propose une programmation spéciale célébrant la photographie, dont une rencontre avec Matthieu Nicol, iconographe et collectionneur d’images. Pour marquer la parution de « Bons Baisers, Bon Appétit » (Éditions de l’Épure, 2025), il présente une rencontre originale autour des cartes postales culinaires françaises des années 1960-1970.

Le jeudi 13 novembre 2025

de 19h00 à 20h30

payant

De 0 à 14€.

Tout public.

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

https://www.mep-fr.org/event/rencontre-lecture-de-poesies-avec-matthieu-nicol-iconographe-et-collectionneur-dimages/