Rencontre lecture dédicace avec Nina Caprez Editions Guérin Paulsen Chamonix-Mont-Blanc samedi 24 janvier 2026.
Editions Guérin Paulsen 30 av du Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Début : 2026-01-24 18:00:00
fin : 2026-01-24 19:00:00
2026-01-24
Rencontre et lecture autour du livre de Nina Caprez La vie devant soi .
La championne d’escalade suisse Nina Caprez se livre et raconte comment elle allie passion de la grimpe et maternité.
Editions Guérin Paulsen 30 av du Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 74 74 dptadm@editionspaulsen.com
English :
Meeting and reading of Nina Caprez?s book La vie devant soi .
Swiss climbing champion Nina Caprez talks about how she combines her passion for climbing with motherhood.
