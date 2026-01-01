Rencontre lecture dédicace avec Nina Caprez Editions Guérin Paulsen Chamonix-Mont-Blanc

Rencontre lecture dédicace avec Nina Caprez

Editions Guérin Paulsen 30 av du Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Début : 2026-01-24 18:00:00

fin : 2026-01-24 19:00:00

2026-01-24

Rencontre et lecture autour du livre de Nina Caprez La vie devant soi .

La championne d’escalade suisse Nina Caprez se livre et raconte comment elle allie passion de la grimpe et maternité.

Editions Guérin Paulsen 30 av du Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 74 74 dptadm@editionspaulsen.com

English :

Meeting and reading of Nina Caprez?s book La vie devant soi .

Swiss climbing champion Nina Caprez talks about how she combines her passion for climbing with motherhood.

