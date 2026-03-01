Rencontre, lecture et dédicace avec Virgine Brancotte et Pierre Marlette

Rue du Cormier Châtillon-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 18:00:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

La bibliothèque de Châtillon-sur-Loire accueille une rencontre-lecture avec l’autrice Virginie Brancotte autour de son ouvrage Trente-neuf grands-mères aux petits oignons. La soirée sera accompagnée de guitare et de chansons avec Pierre Marlette.

a bibliothèque de Châtillon-sur-Loire vous invite à une rencontre littéraire conviviale autour de l’autrice Virginie Brancotte. À l’occasion de la présentation de son ouvrage Trente-neuf grands-mères aux petits oignons, cette soirée mettra à l’honneur la transmission entre générations et les histoires de femmes, de grand-mère à petite-fille.

Au programme un temps d’échange avec l’autrice, une lecture d’extraits de son livre suivie d’une séance de dédicaces. La rencontre sera également rythmée par un accompagnement musical avec guitare et chansons proposé par Pierre Marlette, pour une ambiance chaleureuse et intimiste.

Un moment culturel et sensible à partager autour de la littérature, de la musique et du plaisir de la rencontre. .

Rue du Cormier Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 99 65 bibliotheque.chatillonsurloire@orange.fr

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English :

The Châtillon-sur-Loire library is hosting a reading with author Virginie Brancotte, based on her book Trente-neuf grand-mère aux petits oignons. The evening will be accompanied by guitar and song with Pierre Marlette.

L’événement Rencontre, lecture et dédicace avec Virgine Brancotte et Pierre Marlette Châtillon-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-13 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX