Rencontre-Lecture : J’ai quelque chose de dangereux à déclarer Médiathèque intercommunale La Boussole Saint-Dié-des-Vosges vendredi 3 octobre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T19:00:00 – 2025-10-03T20:00:00

Fin : 2025-10-03T19:00:00 – 2025-10-03T20:00:00

Le poète Craig Santos Perez est issu du peuple Chamorro dans l’île de Guam. Sa poésie aborde l’histoire coloniale des îles du pacifique, mais aussi les questions environnementales et les dégâts du capitalisme sur le vivant. Lecture en compagnie du poète et éditeur Bruno Doucey de son dernier texte éco-poétique qui nous rappelle que « l’amour est notre instinct océanique le plus primaire. »

Médiathèque intercommunale La Boussole 2 place Jules Ferry, 88100 Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est 03 29 51 60 40 https://escales.saint-die-des-vosges.fr/

Pour sa 36ème édition, le Festival International de Géographie (FIG) de Saint-Dié-des-Vosges mettra à l’honneur le thème du « Pouvoir » et accueillera l’Indonésie comme pays invité.

Festival International de Géographie