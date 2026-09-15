Rencontre Lecture : « L’affranchie de Montmartre » de Jean-Paul DELFINO Maison des Associations Saint-Sever

Informations pratiques

Saint-Sever

Rencontre Lecture : « L’affranchie de Montmartre » de Jean-Paul DELFINO

Maison des Associations Au-dessus de la Poste Saint-Sever Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 17:00:00

fin : 2026-09-15

Date(s) :

2026-09-15

Au programme ce mois-ci, « L’affranchie de Montmartre » de Jean-Paul DELFINO. Rencontre animée par l’auteure et éditrice Annie Quillon et proposée par le groupe de lecteurs saint-severins, en partenariat avec la médiathèque Chalosse Tursan de Saint-Sever.

Tout public adulte, sur inscription.

Au programme ce mois-ci, « L’affranchie de Montmartre » de Jean-Paul DELFINO. Rencontre animée par l’auteure et éditrice Annie Quillon et proposée par le groupe de lecteurs saint-severins, en partenariat avec la médiathèque Chalosse Tursan de Saint-Sever.

Tout public adulte, sur inscription. .

Maison des Associations Au-dessus de la Poste Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 35 23

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English : Rencontre Lecture : « L’affranchie de Montmartre » de Jean-Paul DELFINO

This month’s featured book is %AB *L’affranchie de Montmartre* %BB by Jean-Paul DELFINO. The event will be moderated by author and publisher Annie Quillon and organized by the Saint-Sever readers’ group, in partnership with the Chalosse Tursan Media Library in Saint-Sever.

Open to all adults; registration required.

L’événement Rencontre Lecture : « L’affranchie de Montmartre » de Jean-Paul DELFINO Saint-Sever a été mis à jour le 2026-09-07 par Landes Chalosse