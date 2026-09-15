Rencontre Lecture : « L’affranchie de Montmartre » de Jean-Paul DELFINO Maison des Associations Saint-Sever
mardi 15 septembre 2026 · Maison des Associations · Saint-Sever
Informations pratiques
Saint-Sever
Rencontre Lecture : « L’affranchie de Montmartre » de Jean-Paul DELFINO
Maison des Associations Au-dessus de la Poste Saint-Sever Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 17:00:00
fin : 2026-09-15
Date(s) :
2026-09-15
Au programme ce mois-ci, « L’affranchie de Montmartre » de Jean-Paul DELFINO. Rencontre animée par l’auteure et éditrice Annie Quillon et proposée par le groupe de lecteurs saint-severins, en partenariat avec la médiathèque Chalosse Tursan de Saint-Sever.
Tout public adulte, sur inscription.
Au programme ce mois-ci, « L’affranchie de Montmartre » de Jean-Paul DELFINO. Rencontre animée par l’auteure et éditrice Annie Quillon et proposée par le groupe de lecteurs saint-severins, en partenariat avec la médiathèque Chalosse Tursan de Saint-Sever.
Tout public adulte, sur inscription. .
Maison des Associations Au-dessus de la Poste Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 35 23
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rencontre Lecture : « L’affranchie de Montmartre » de Jean-Paul DELFINO
This month’s featured book is %AB *L’affranchie de Montmartre* %BB by Jean-Paul DELFINO. The event will be moderated by author and publisher Annie Quillon and organized by the Saint-Sever readers’ group, in partnership with the Chalosse Tursan Media Library in Saint-Sever.
Open to all adults; registration required.
L’événement Rencontre Lecture : « L’affranchie de Montmartre » de Jean-Paul DELFINO Saint-Sever a été mis à jour le 2026-09-07 par Landes Chalosse
À voir aussi à Saint-Sever (Landes)
- Visite audition du grand orgue de l’Abbatiale Saint-Sever 15 septembre 2026
- Visite Flash Abbatiale Place du Tour du Sol Saint-Sever 17 septembre 2026
- Terra Aventura : « un ange tombé du ciel », Office de Tourisme Landes Chalosse – Siège de St-Sever, Saint-Sever 18 septembre 2026
- Animation jeune public : « Chasse au trésor avec Bubulle », Office de Tourisme Landes Chalosse – Siège de St-Sever, Saint-Sever 18 septembre 2026
- Rencontre avec Jean-Christophe RUFIN à Saint-Sever Cinéma Media 7 Saint-Sever Saint-Sever 18 septembre 2026