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Rencontre Lecture : « L’affranchie de Montmartre » de Jean-Paul DELFINO Maison des Associations Saint-Sever

mardi 15 septembre 2026 · Maison des Associations · Saint-Sever

Rencontre Lecture : « L’affranchie de Montmartre » de Jean-Paul DELFINO Maison des Associations Saint-Sever

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Maison des Associations
Adresse
Au-dessus de la Poste
Ville
40500 Saint-Sever
Département
Landes
Tarif
Gratuit

Saint-Sever

Rencontre Lecture : « L’affranchie de Montmartre » de Jean-Paul DELFINO

Maison des Associations Au-dessus de la Poste Saint-Sever Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 17:00:00
fin : 2026-09-15

Date(s) :
2026-09-15

Au programme ce mois-ci, « L’affranchie de Montmartre » de Jean-Paul DELFINO. Rencontre animée par l’auteure et éditrice Annie Quillon et proposée par le groupe de lecteurs saint-severins, en partenariat avec la médiathèque Chalosse Tursan de Saint-Sever.
Tout public adulte, sur inscription.
Au programme ce mois-ci, « L’affranchie de Montmartre » de Jean-Paul DELFINO. Rencontre animée par l’auteure et éditrice Annie Quillon et proposée par le groupe de lecteurs saint-severins, en partenariat avec la médiathèque Chalosse Tursan de Saint-Sever.
Tout public adulte, sur inscription.   .

Maison des Associations Au-dessus de la Poste Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 35 23 

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English : Rencontre Lecture : « L’affranchie de Montmartre » de Jean-Paul DELFINO

This month’s featured book is %AB *L’affranchie de Montmartre* %BB by Jean-Paul DELFINO. The event will be moderated by author and publisher Annie Quillon and organized by the Saint-Sever readers’ group, in partnership with the Chalosse Tursan Media Library in Saint-Sever.
Open to all adults; registration required.

L’événement Rencontre Lecture : « L’affranchie de Montmartre » de Jean-Paul DELFINO Saint-Sever a été mis à jour le 2026-09-07 par Landes Chalosse

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