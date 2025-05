Rencontre Lecture « L’Allemand de ma mère »eaux » de Catherine Clément – Maison des Associations Saint-Sever, 12 mai 2025 20:00, Saint-Sever.

Landes

Rencontre Lecture « L’Allemand de ma mère »eaux » de Catherine Clément Maison des Associations Au-dessus de la Poste Saint-Sever Landes

Tarif :

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-12 20:00:00

fin : 2025-05-12

Date(s) :

2025-05-12

Au programme ce mois-ci, « L’Allemand de ma mère » de Catherine Clément. Rencontre animée par l’auteure et éditrice Annie Quillon et proposée par le groupe de lecteurs saint-severins, en partenariat avec la médiathèque Chalosse Tursan de Saint-Sever.

Tout public adulte, sur inscription.

Maison des Associations Au-dessus de la Poste

Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 35 23

English : Rencontre Lecture « L’Allemand de ma mère »eaux » de Catherine Clément

On this month?s program, « L?Allemand de ma mère » by Catherine Clément. Hosted by author and publisher Annie Quillon and organized by the Saint-Sever readers? group, in partnership with the Chalosse Tursan media library in Saint-Sever.

Open to all adults, registration required.

German : Rencontre Lecture « L’Allemand de ma mère »eaux » de Catherine Clément

In diesem Monat steht « L’Allemand de ma mère » von Catherine Clément auf dem Programm. Die Veranstaltung wird von der Autorin und Herausgeberin Annie Quillon geleitet und von der Lesergruppe Saint-Severins in Zusammenarbeit mit der Mediathek Chalosse Tursan in Saint-Sever angeboten.

Für Erwachsene, nach Anmeldung.

Italiano :

Questo mese è in programma « L’Allemand de ma mère » di Catherine Clément. Ospitato dall’autrice ed editrice Annie Quillon e organizzato dal gruppo di lettori di Saint-Sever, in collaborazione con la mediateca Chalosse Tursan di Saint-Sever.

Aperto a tutti gli adulti, con obbligo di iscrizione.

Espanol : Rencontre Lecture « L’Allemand de ma mère »eaux » de Catherine Clément

En el programa de este mes figura « El alemán de mi madre », de Catherine Clément. Presentado por la escritora y editora Annie Quillon y organizado por el grupo de lectores de Saint-Sever, en colaboración con la mediateca Chalosse Tursan de Saint-Sever.

Abierto a todos los adultos, previa inscripción.

