Rencontre Lecture Le cas Sneijder de Jean-Paul Dubois Maison des Associations Saint-Sever

Maison des Associations Au-dessus de la Poste Saint-Sever Landes
Au programme ce mois-ci, Le cas Sneijder de Jean-Paul Dubois. Rencontre animée par l’auteure et éditrice Annie Quillon et proposée par le groupe de lecteurs saint-severins, en partenariat avec la médiathèque Chalosse Tursan de Saint-Sever.
Tout public adulte, sur inscription.
Maison des Associations Au-dessus de la Poste Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 35 23
English :
This month’s program includes Le cas Sneijder by Jean-Paul Dubois. Hosted by author and publisher Annie Quillon and organized by the Saint-Severin readers? group, in partnership with the Chalosse Tursan media library in Saint-Sever.
Open to all adults, registration required.
