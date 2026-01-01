Rencontre Lecture Le cas Sneijder de Jean-Paul Dubois Maison des Associations Saint-Sever

Rencontre Lecture Le cas Sneijder de Jean-Paul Dubois

Au programme ce mois-ci, Le cas Sneijder de Jean-Paul Dubois. Rencontre animée par l’auteure et éditrice Annie Quillon et proposée par le groupe de lecteurs saint-severins, en partenariat avec la médiathèque Chalosse Tursan de Saint-Sever.

Tout public adulte, sur inscription.

Maison des Associations Au-dessus de la Poste Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine

English :

This month’s program includes Le cas Sneijder by Jean-Paul Dubois. Hosted by author and publisher Annie Quillon and organized by the Saint-Severin readers? group, in partnership with the Chalosse Tursan media library in Saint-Sever.

Open to all adults, registration required.

