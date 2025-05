Rencontre-lecture « Les Résistantes » – Rue du Général de Gaulle Pontivy, 13 juin 2025 20:00, Pontivy.

Début : 2025-06-13 20:00:00

Philippe Collin, écrivain, journaliste et auteur de passionnants podcasts historiques sur France Inter, présentera son livre « Les Résistantes » aux Éditions Albin Michel lors d’une rencontre-lecture dans le cadre du festival Culturissimo.

Pour donner vie au récit de vies majuscules, Clément Bresson, brillant acteur de la Comédie-Française, lira quelques pages de cet ouvrage remarquable.

À travers les destins croisés de cinq résistantes, Philippe Collin retrace le rôle crucial et longtemps oublié des femmes dans la lutte intérieure et extérieure face au nazisme entre 1940 et 1944. Un récit choral et global qui explore les destins de cinq femmes et redonne toute leur place aux femmes dans la Seconde Guerre mondiale.

Invitation à retirer à l’accueil de l’Espace Culturel E. Leclerc de Pontivy. .

Rue du Général de Gaulle Palais des congrès

Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 9 74 19 95 15

