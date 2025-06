Rencontre lecture Médiathèque Mareuil en Périgord 24 juin 2025 10:00

Dordogne

Rencontre lecture Médiathèque 3, place des Promenades Mareuil en Périgord Dordogne

Début : 2025-06-24 10:00:00

fin : 2025-06-24 12:00:00

2025-06-24

Venez avec vos livres du moment partager, parler, écouter autour d’un thé, café et petits biscuits.

Venez avec vos livres du moment partager, parler, écouter autour d'un thé, café et petits biscuits.

Médiathèque 3, place des Promenades

Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 68 50 mediathequemareuil@dronneetbelle.fr

English : Rencontre lecture

Come along with your book of the moment to share, talk and listen over tea, coffee and cookies.

German : Rencontre lecture

Kommen Sie mit Ihrem aktuellen Buch, um bei Tee, Kaffee und Keksen zu teilen, zu reden und zuzuhören.

Italiano :

Venite con i vostri libri del momento per condividere, parlare e ascoltare davanti a tè, caffè e biscotti.

Espanol : Rencontre lecture

Ven con tu libro del momento para compartir, hablar y escuchar mientras tomamos té, café y galletas.

