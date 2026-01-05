Rencontre-lecture: Nadia Pantel: Das Camembert-Diagramm: ein etwas anderes Frankreich-Porträt Centre Franco-Allemand de Provence Aix-en-Provence

Rencontre-lecture: Nadia Pantel: Das Camembert-Diagramm: ein etwas anderes Frankreich-Porträt

Mercredi 11 février 2026 à partir de 18h. Centre Franco-Allemand de Provence 19 rue du Cancel Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Un portrait original et joyeux, mais aussi une invitation savoureuse à découvrir la France sous un autre angle.

Peu d’autres pays nous attirent autant que la France, mais connaissons-nous vraiment bien notre plus important voisin ? Nadia Pantel jette un regard tout à fait nouveau sur la vie, la culture et la société de ce pays, en s’appuyant sur le produit d’exportation français le plus populaire la gastronomie. Elle nous emmène dans des régions familières et inconnues et nous montre avec beaucoup de charme et d’humour à quel point la gastronomie est étroitement liée à la politique, à la société et à l’histoire en France. Pantel nous emmène dans une cabane en Bretagne, où une douzaine d’huîtres représentent un luxe accessible à tous ; elle réfléchit à la maternité et à l’éducation des enfants devant un pain au chocolat, elle réfléchit au colonialisme devant un bœuf mafé dans un restaurant étoilé, aux diagnostics de déclin social chez les collectionneurs d’étiquettes de camembert en Normandie ou aux troubles persistants dans le pays devant le grill à saucisses des gilets jaunes, et elle discute des excès délicats de la cuisine politique avec le nationalisme steak frites . .

English :

An original and joyful portrait, but also a tasty invitation to discover France from another angle.

