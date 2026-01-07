Rencontre Lecture Nature et jardin Salle Henri Picoron Puyravault

Rencontre Lecture Nature et jardin

Salle Henri Picoron Place de la mairie Puyravault Vendée

Début : 2026-02-03 10:00:00

fin : 2026-02-03 11:30:00

2026-02-03

Lecture d’extraits et devinettes ainsi que des jeux autour des expressions et du langage des fleurs.

Sur inscription.

Public Adulte. .

Salle Henri Picoron Place de la mairie Puyravault 85450 Vendée Pays de la Loire

Reading Nature and Garden meeting

