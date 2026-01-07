Rencontre Lecture Nature et jardin Salle Henri Picoron Puyravault
Salle Henri Picoron Place de la mairie Puyravault Vendée
Début : 2026-02-03 10:00:00
fin : 2026-02-03 11:30:00
2026-02-03
Rencontre Lecture Nature et jardin
Lecture d’extraits et devinettes ainsi que des jeux autour des expressions et du langage des fleurs.
Sur inscription.
Public Adulte. .
Salle Henri Picoron Place de la mairie Puyravault 85450 Vendée Pays de la Loire +33 2 46 58 00 90 a.dutartre@sudvendeelittoral.fr
English :
Reading Nature and Garden meeting
