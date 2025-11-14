Rencontre lecture Voyages littéraires insulaires Centre Anatole Le Braz Penvénan
Rencontre lecture Voyages littéraires insulaires Centre Anatole Le Braz Penvénan vendredi 14 novembre 2025.
Rencontre lecture Voyages littéraires insulaires
Centre Anatole Le Braz 12 Place de l’Église Penvénan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14 18:00:00
fin : 2025-11-14
Date(s) :
2025-11-14
La médiathèque vous invite au voyage lors d’un temps d’échange autour de lectures insulaires.
Ouvert à toutes et tous. .
