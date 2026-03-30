Rencontre & Lectures Salomé Botella & Lucile Leloup Librairie Page et Plume Limoges
Rencontre & Lectures Salomé Botella & Lucile Leloup Librairie Page et Plume Limoges mercredi 1 avril 2026.
Rencontre & Lectures Salomé Botella & Lucile Leloup
Librairie Page et Plume 4 Place de la Motte Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Le Limousin est à l’honneur lors d’une rencontre littéraire croisée réunissant Salomé Botella ( Pas si tant , éditions de l’Ogre) et Lucile Leloup ( La Lande , éditions MF). À travers lectures et échanges, ces deux autrices explorent avec sensibilité les mémoires rurales, les gestes du quotidien et le lien à la terre. Entre récit d’adolescence et textes poétiques, leurs voix singulières donnent à entendre une vision contemporaine du monde rural. Rencontre animée par Camille Vacher et France Dècle. .
Librairie Page et Plume 4 Place de la Motte Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 45 54
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English : Rencontre & Lectures Salomé Botella & Lucile Leloup
L’événement Rencontre & Lectures Salomé Botella & Lucile Leloup Limoges a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Limoges Métropole
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