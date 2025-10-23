Rencontre : Les conditions de vie à Paris Orangerie du Musée Carnavalet-Histoire de Paris Paris

Cet évènement fait partie de Exposition Les gens de Paris, 1926-1936 – Dans le – Ville de Paris

Cette rencontre évoquera les grandes transformations de l’urbanisme et de l’habitat, ainsi que l’évolution des actions sociales et sanitaires visant à améliorer les modes de vie des Parisiennes et des Parisiens.

Il s’agira d’explorer les politiques passées, les défis contemporains liés à l’urbanisme et à l’action sociale, offrant une perspective historique sur les enjeux actuels de la ville.

Intervenants :

Paul Lecat, maître de conférence à l'Université de Tours

Guillaume Normand, archiviste, Centre d'action sociale de la Ville de Paris

Justinien Tribillon, urbaniste, écrivain, chercheur.

Informations pratiques :

Lieu : Orangerie du musée Carnavalet – Histoire de Paris,

14 rue Payenne 75003 Paris

Dans le cadre de l’exposition « Les gens de Paris 1926-1936. Dans le miroir des recensements de population », le Musée Carnavalet – Histoire de Paris organise une soirée événement dédiée aux conditions de vie des habitants de la capitale, des années 1920 jusqu’à aujourd’hui.

Le jeudi 23 octobre 2025

de 19h00 à 20h30

payant

De 3 et 5 euros.

Tout public.

14, rue Payenne 75003 Paris

