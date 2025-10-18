Rencontre Les filles, les femmes et les sciences Place de l’Echevinage Saintes

Rencontre croisée avec Tatiana Kacan et Natacha Quentin, animée par Justine Boislard. Pour clôturer cette fête de la science, venez échanger avec deux autrices qui ont choisi de mettre en lumière les femmes scientifiques de l’ombre auprès de la jeunesse.

English :

Rencontre croisée with Tatiana Kacan and Natacha Quentin, moderated by Justine Boislard. To round off this year?s science festival, come and chat with two authors who have chosen to shine the spotlight on women scientists among young people.

German :

Begegnungen mit Tatiana Kacan und Natacha Quentin, moderiert von Justine Boislard. Zum Abschluss des Wissenschaftsfestes können Sie sich mit zwei Autorinnen austauschen, die sich dafür entschieden haben, die Wissenschaftlerinnen aus dem Schatten bei der Jugend ins Rampenlicht zu stellen.

Italiano :

Incontro con Tatiana Kacan e Natacha Quentin, condotto da Justine Boislard. Per concludere il festival della scienza di quest’anno, venite a parlare con due autrici che hanno scelto di puntare i riflettori sulle donne scienziato tra i giovani.

Espanol :

Encuentro con Tatiana Kacan y Natacha Quentin, presentado por Justine Boislard. Como colofón a la fiesta de la ciencia de este año, venga a hablar con dos autoras que han decidido poner el foco de atención en las mujeres científicas entre los jóvenes.

