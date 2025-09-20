Rencontre : « Les matières et le tissage du Denim » Chapelle des jésuites Nîmes

Rencontre : « Les matières et le tissage du Denim » 20 et 21 septembre Chapelle des jésuites Gard

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

L’entreprise locale Les Ateliers de Nîmes vous ouvre ses portes pour un moment d’échange et de découverte autour d’un savoir-faire emblématique : la confection du denim.

Plongez dans l’univers de ce textile mythique et découvrez les techniques artisanales mises en œuvre pour créer des pièces de qualité.

Chapelle des jésuites 17 Grand’rue, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Gambetta Gard Occitanie Cet édifice fin XVIIe siècle, aux proportions harmonieuses, est classé au titre des Monuments historiques. Restaurée en 1985, la chapelle des Jésuites accueille aujourd’hui expositions et manifestations culturelles. Jouxtant le collège où enseignaient les membres de la Compagnie de Jésus, elle impose une architecture aux influences variées, mélangeant ordres antiques et expressions baroques, et possède une coupole admirable.

