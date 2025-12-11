Rencontre Les mercredis de l’exposition rue du château Pau

Rencontre Les mercredis de l’exposition

rue du château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Le goût ou la folie du château de Pau chez les artistes et les amateurs de la fin du XVIIIe au XIXe siècle

Une déambulation dans l’exposition Projets et merveilles (avec les commissaires de l’exposition) qui aborde les œuvres d’artistes connus ou inconnus de Mademoiselle Vergès à François Alexandre Pernot fascinés par cette vieille bâtisse royale. Seront abordés les techniques et les supports que dessinateurs, peintres et architectes choisissent pour sublimer le château auprès du public. .

rue du château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 3 35 59 82 38 activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

