Rencontre Les nouvelles générations face aux violences | Pop Women Festival Le Cellier Reims

Rencontre Les nouvelles générations face aux violences | Pop Women Festival

Les nouvelles générations face aux violences propose d’interroger la manière dont la violence traverse l’intime, la famille et l’éducation, ainsi que ce qui se transmet entre les générations. Aux côtés de Charlotte Pudlowski, cofondatrice de Louie Media, la rencontre s’appuie sur plusieurs podcasts documentaires pour éclairer ces mécanismes contemporains.

À travers Pas mes fils du podcast Injustices ou encore Des mecs solides dans Émotions, il sera question de violences éducatives, de transmission patriarcale et de construction de la masculinité à l’ère des réseaux sociaux. L’entretien, ponctué d’extraits audio, sera aussi l’occasion de découvrir en avant-première Mal de mères, la nouvelle mini-série de Chloé de Broca. .

