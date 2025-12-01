Rencontre : Les procès en France d’après‑guerre : les cas de Paul Touvier et Maurice Papon Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

Pendant près de quarante ans, les crimes commis sous l’Occupation par des collaborateurs du régime de Vichy sont restés impunis. Il faudra attendre les années 1990 pour voir s’ouvrir en France les premiers procès pour crimes contre l’humanité, avec les cas emblématiques de Paul Touvier, chef milicien, et Maurice Papon, haut fonctionnaire impliqué dans la déportation de Juifs. Pourquoi ces procès si tardifs ? Pourquoi ces hommes, et pas d’autres ? Quel fut leur impact dans la France des années 1990 ? Et les survivants ont-ils vraiment eu le sentiment que justice avait été rendue ? Autant de questions au cœur de cette rencontre.

En présence d’Antoine de Meaux, historien, de Philippe Cohen Grillet, journaliste et auteur, et Marc‑Olivier Baruch, historien.

Navette Paris – Drancy proposée ce jour-là

13h : départ du Mémorial de la Shoah à Paris

17h45 : retour pour le Mémorial de la Shoah à Paris

Le dimanche 14 décembre 2025

de 16h00 à 17h45

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112 Av. Jean Jaurès 93700 Drancy

