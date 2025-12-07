Rencontre : Les Soudanais du Darfour Mémorial de la Shoah Paris

Rencontre : Les Soudanais du Darfour Mémorial de la Shoah Paris dimanche 7 décembre 2025.

La guerre a commencé au Darfour début 2003, lorsque des groupes rebelles attaquent les forces gouvernementales et détruisent les avions militaires stationnés sur l’aéroport d’El‑Fasher. Le régime islamiste d’Omar El‑Béchir réagit par une opération de contre-insurrection particulièrement violente, l’armée régulière et ses milices supplétives se livrant à des massacres et à des déplacements massifs des populations des principaux groupes ethniques non arabes, accusées en bloc de soutenir les rebelles. Dès les deux premières années du conflit, les plus intenses, on compte 300 000 victimes civiles et près de 3 millions de personnes déplacées.

En présence de Jérôme Tubiana, anthropologue, journaliste, spécialiste du Soudan et du Tchad.

Comment caractériser ces atrocités de masse toujours en cours malgré la révolution qui a mis fin au règne d’El‑Béchir à Khartoum ?

Le dimanche 07 décembre 2025

de 14h30 à 17h00

payant

Tarif : de 3€ à 5€

Tout public.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

