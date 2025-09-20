Rencontre les tiques et la maladie de lyme Place de la loi Baume-les-Dames
Rencontre les tiques et la maladie de lyme Place de la loi Baume-les-Dames samedi 20 septembre 2025.
Rencontre les tiques et la maladie de lyme
Place de la loi Médiathèque Jean Grosjean Baume-les-Dames Doubs
Découverte et sensibilisation aux tiques et à la maladie de Lyme avec l’association Lympact et le CPIE du Haut-Doubs. Stand d’information et animation ludique autour des bons geste à adopter lors de vos promenades. .
Place de la loi Médiathèque Jean Grosjean Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 51 60 79 mediatheque@baumelesdames.org
