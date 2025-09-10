Rencontre Les Trésors de la médiathèque Médiathèque « Les trésors de tolente » Plouguerneau

Médiathèque « Les trésors de tolente » 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Début : 2025-09-10 10:00:00

fin : 2025-09-10 12:00:00

2025-09-10

Vous êtes invités à venir échanger autour de vos coups de coeur CD, DVD et livres. Cette rencontre a lieu le deuxième mercredi, tous les deux mois et permet de se conseiller des oeuvres. .

