Rencontre Les Trésors de la médiathèque Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau

Rencontre Les Trésors de la médiathèque
mercredi 14 janvier 2026
Médiathèque Les trésors de Tolente, 5 Rue du Colombier, Plouguerneau, Finistère
14 janvier 2026, 10:00
2026-01-14
Vous êtes invités à venir échanger autour de vos coups de coeur CD, DVD et livres. Cette rencontre a lieu le deuxième mercredi, tous les deux mois et permet de se conseiller des oeuvres. .
