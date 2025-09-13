RENCONTRE L’HERITAGE DE PIERRE FRANCOIS Béziers

RENCONTRE L’HERITAGE DE PIERRE FRANCOIS Béziers samedi 13 septembre 2025.

RENCONTRE L’HERITAGE DE PIERRE FRANCOIS

1 Place du 14 Juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13 2025-09-21

Isabelle François ouvre la malle de son père, le peintre sétois Pierre François. Une rencontre sensible autour de son héritage artistique. Sur inscription. Ados/adultes.

Comment raconter un père artiste ? Isabelle François explore l’héritage de Pierre François, peintre sétois, en ouvrant une malle pleine de souvenirs objets, dessins, photos, livres… Un moment intimiste et vivant, à partager main en main. Dans le cadre de l’expo Bleu Brassens, en partenariat avec ID Of Arts et la ville de Béziers. Sur inscription. .

1 Place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

English :

Isabelle François opens the trunk of her father, Sétois painter Pierre François. A sensitive encounter about his artistic heritage. Registration required. Teens/adults.

German :

Isabelle François öffnet die Truhe ihres Vaters, des Malers Pierre François aus Sète. Eine sensible Begegnung rund um sein künstlerisches Erbe. Nach vorheriger Anmeldung. Jugendliche/Erwachsene.

Italiano :

Isabelle François apre il baule del padre, il pittore Sétois Pierre François. Un incontro delicato sul suo patrimonio artistico. Iscrizione obbligatoria. Adolescenti/adulti.

Espanol :

Isabelle François abre el baúl de su padre, el pintor de Sétois Pierre François. Un encuentro sensible sobre su herencia artística. Inscripción obligatoria. Adolescentes/adultos.

L’événement RENCONTRE L’HERITAGE DE PIERRE FRANCOIS Béziers a été mis à jour le 2025-08-14 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE