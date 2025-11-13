Rencontre L’heure des femmes Médiathèque Donville-les-Bains

Rencontre L’heure des femmes

Médiathèque 2 Rue de la Passardière Donville-les-Bains Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13 18:00:00

fin : 2025-11-13

Date(s) :

2025-11-13

Pour le 2ème rendez-vous, il sera question du coût de la virilité et du témoignage de deux femmes ingénieures dans le monde agricole.

Les hommes sont évidemment les bienvenus !

Inscriptions mediatheque@donville.fr 02 33 51 79 31 .

Médiathèque 2 Rue de la Passardière Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 2 33 51 79 31 mediatheque@donville.fr

English : Rencontre L’heure des femmes

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Rencontre L’heure des femmes Donville-les-Bains a été mis à jour le 2025-10-31 par OT Granville Terre et Mer