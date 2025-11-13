Rencontre L’heure des femmes Médiathèque Donville-les-Bains
Médiathèque 2 Rue de la Passardière Donville-les-Bains Manche
Début : 2025-11-13 18:00:00
fin : 2025-11-13
Pour le 2ème rendez-vous, il sera question du coût de la virilité et du témoignage de deux femmes ingénieures dans le monde agricole.
Les hommes sont évidemment les bienvenus !
Inscriptions mediatheque@donville.fr 02 33 51 79 31 .
Médiathèque 2 Rue de la Passardière Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 2 33 51 79 31 mediatheque@donville.fr
