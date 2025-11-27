Rencontre : L’IA dans tous ses états. Culture, art, musées, histoire Orangerie du musée Carnavalet – Histoire de Paris Paris
Cette rencontre propose une réflexion sur les interactions entre intelligence artificielle, culture et patrimoine historique. Comment les technologies d’IA transforment-elles les méthodes de recherche, d’archivage et de valorisation des données historiques ? Quelle relation envisager entre IA et humain quand il s’agit de préservation de la mémoire collective ? Quel rôle pour les institutions face à ces questionnements et dans la mise en récit de l’histoire et des patrimoines ?
Intervenantes :
- Marion Carré, fondatrice de Ask Mona
- Béatrice Hérold, directrice des Archives de Paris
- Manonmani Restif, cheffe de projet France Archives, Service interministériel des Archives de France
Dans le cadre de l’exposition « Les gens de Paris 1926-1936. Dans le miroir des recensements de population », le Musée Carnavalet – Histoire de Paris organise une soirée consacrée aux multiples facettes de l’intelligence artificielle (IA) et à ses impacts dans les domaines de la culture, de l’art et de l’histoire.
Le jeudi 27 novembre 2025
de 19h00 à 20h30
payant Tout public.
Orangerie du musée Carnavalet – Histoire de Paris 14 rue Payenne 75003 Paris
