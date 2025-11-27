Rencontre : L’IA dans tous ses états. Culture, art, musées, histoire Orangerie du musée Carnavalet – Histoire de Paris Paris

Cet évènement fait partie de Exposition Les gens de Paris, 1926-1936 – Dans le – Ville de Paris

Cette rencontre propose une réflexion sur les interactions entre intelligence artificielle, culture et patrimoine historique. Comment les technologies d’IA transforment-elles les méthodes de recherche, d’archivage et de valorisation des données historiques ? Quelle relation envisager entre IA et humain quand il s’agit de préservation de la mémoire collective ? Quel rôle pour les institutions face à ces questionnements et dans la mise en récit de l’histoire et des patrimoines ?

Intervenantes :

Marion Carré, fondatrice de Ask Mona

fondatrice de Ask Mona Béatrice Hérold, directrice des Archives de Paris

directrice des Archives de Paris Manonmani Restif, cheffe de projet France Archives, Service interministériel des Archives de France

Dans le cadre de l’exposition « Les gens de Paris 1926-1936. Dans le miroir des recensements de population », le Musée Carnavalet – Histoire de Paris organise une soirée consacrée aux multiples facettes de l’intelligence artificielle (IA) et à ses impacts dans les domaines de la culture, de l’art et de l’histoire.

Le jeudi 27 novembre 2025

de 19h00 à 20h30

payant Tout public.

Orangerie du musée Carnavalet – Histoire de Paris 14 rue Payenne 75003 Paris

