Rencontre litéraire Alexandra Koszelyk La Compagnie des Livres Vernon

Rencontre litéraire Alexandra Koszelyk

La Compagnie des Livres 76 rue d'Albufera Vernon

19 novembre 2025, 18h30

2025-11-19

La librairie La Compagnie des Livres accueille la romancière Alexandra Koszelyk le mercredi 19 novembre à partir de 18h30.

Venez échanger avec l’autrice autour de son nouveau roman Le reste du monde, une œuvre sensible et poétique.

La soirée se poursuivra à 20h avec un concert de Volodymyr Gerashchenko et Éric Ledda, pour un moment musical plein d’émotion.

76 rue d’Albuféra, 27200 Vernon

Renseignements 02 32 51 27 33 .

La Compagnie des Livres
76 rue d'Albuféra, 27200 Vernon
02 32 51 27 33
lacompagniedeslivres@hotmail.com

English : Rencontre litéraire Alexandra Koszelyk

