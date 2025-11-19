Rencontre litéraire Alexandra Koszelyk La Compagnie des Livres Vernon
La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera Vernon Eure
Début : 2025-11-19 18:30:00
fin : 2025-11-19
2025-11-19
La librairie La Compagnie des Livres accueille la romancière Alexandra Koszelyk le mercredi 19 novembre à partir de 18h30.
Venez échanger avec l’autrice autour de son nouveau roman Le reste du monde, une œuvre sensible et poétique.
La soirée se poursuivra à 20h avec un concert de Volodymyr Gerashchenko et Éric Ledda, pour un moment musical plein d’émotion.
76 rue d’Albuféra, 27200 Vernon
Renseignements 02 32 51 27 33 .
La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 51 27 33 lacompagniedeslivres@hotmail.com
