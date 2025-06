RENCONTRE LITÉRAIRE Port-Vendres 1 juillet 2025 18:00

Pyrénées-Orientales

RENCONTRE LITÉRAIRE 1 Rue Arago Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-01 18:00:00

fin : 2025-07-01

Date(s) :

2025-07-01

Rencontre avec Isabelle Townsend autour du livre Le facteur de Nagasaki, hommage poignant aux victimes de la bombe atomique et plaidoyer pour un monde de paix.

.

1 Rue Arago

Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 07 90 03 89

English :

Meeting with Isabelle Townsend to discuss her book Le facteur de Nagasaki, a poignant tribute to the victims of the atomic bomb and a plea for a peaceful world.

German :

Treffen mit Isabelle Townsend rund um das Buch Der Postbote von Nagasaki, eine ergreifende Hommage an die Opfer der Atombombe und ein Plädoyer für eine Welt des Friedens.

Italiano :

Isabelle Townsend parla del suo libro Le facteur de Nagasaki, uno struggente omaggio alle vittime della bomba atomica e un appello alla pace nel mondo.

Espanol :

Isabelle Townsend habla de su libro Le facteur de Nagasaki, un conmovedor homenaje a las víctimas de la bomba atómica y un alegato en favor de la paz en el mundo.

L’événement RENCONTRE LITÉRAIRE Port-Vendres a été mis à jour le 2025-06-24 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE