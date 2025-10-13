Rencontre Litté’café Médiathèque de Landivy Landivy
Rencontre Litté’café Médiathèque de Landivy Landivy lundi 13 octobre 2025.
Rencontre Litté’café
Médiathèque de Landivy 1 rue Saint-François Landivy Mayenne
Début : 2025-10-13 18:30:00
fin : 2025-10-13 19:30:00
2025-10-13
Rencontre Litté’café
Passez un moment convivial, à la médiathèque, en échangeant autour de l’actualité littéraire, de vos coups de cœur ou encore de vos piles à lire !
Gratuit
adulte
1h/
sans réservation .
Médiathèque de Landivy 1 rue Saint-François Landivy 53190 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 05 49 63 mediatheque.landivy@bocage-mayennais.fr
