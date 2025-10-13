Rencontre Litté’café Médiathèque de Landivy Landivy

Rencontre Litté’café Médiathèque de Landivy Landivy lundi 13 octobre 2025.

Rencontre Litté’café

Médiathèque de Landivy 1 rue Saint-François Landivy Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-13 18:30:00

fin : 2025-10-13 19:30:00

Date(s) :

2025-10-13

Rencontre Litté’café

Passez un moment convivial, à la médiathèque, en échangeant autour de l’actualité littéraire, de vos coups de cœur ou encore de vos piles à lire !

Gratuit

adulte

1h/

sans réservation .

Médiathèque de Landivy 1 rue Saint-François Landivy 53190 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 05 49 63 mediatheque.landivy@bocage-mayennais.fr

English :

Meeting Litté’café

German :

Treffen Litté’café

Italiano :

Incontro Litté’café

Espanol :

Reunión Litté’café

L’événement Rencontre Litté’café Landivy a été mis à jour le 2025-09-01 par Bocage Mayennais Tourisme