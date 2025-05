Rencontre littéraire à la bibliothèque de Biars Bretenoux – Médiathèque R. Doisneau Biars-sur-Cère, 28 juin 2025 14:30, Biars-sur-Cère.

Un après-midi autour de la littérature américaine avec un atelier de lecture à voix haute, suivi d’un débat autour de l’œuvre de William Merwin. Une occasion d’échanger avec des traducteurs, un éditeur et des passionnés de littérature contemporaine.

– 14h30 Atelier de lecture à voix haute animé par Eric Louviot, metteur en scène et comédien

– 17h Débat autour du livre La Renarde de William Merwin, en présence des traducteurs, de l’éditeur Fanlac et du public .

Médiathèque R. Doisneau 94 av. de la République

Biars-sur-Cère 46130 Lot Occitanie +33 5 65 38 03 79

English :

An afternoon of American literature with a read-aloud workshop, followed by a debate on the work of William Merwin. An opportunity to exchange ideas with translators, a publisher and fans of contemporary literature.

German :

Ein Nachmittag rund um die amerikanische Literatur mit einem Vorlese-Workshop und einer anschließenden Diskussion über das Werk von William Merwin. Eine Gelegenheit, sich mit Übersetzern, einem Verleger und Liebhabern der zeitgenössischen Literatur auszutauschen.

Italiano :

Un pomeriggio dedicato alla letteratura americana, con un laboratorio di lettura ad alta voce, seguito da un dibattito sull’opera di William Merwin. Un’occasione per parlare con traduttori, un editore e altri appassionati di letteratura contemporanea.

Espanol :

Una tarde dedicada a la literatura estadounidense, con un taller de lectura en voz alta, seguido de un debate sobre la obra de William Merwin. Una oportunidad para hablar con traductores, un editor y otros aficionados a la literatura contemporánea.

