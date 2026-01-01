Rencontre littéraire à la librairie Le Grenier Fort Librairie Le Grenier Fort Saint-Laurent-en-Grandvaux

Rencontre littéraire à la librairie Le Grenier Fort

Chers ami(e)s lecteurs et lectrices,

Samedi 31 janvier, votre librairie aura le plaisir d’accueillir Lucien Converset à l’occasion de la parution de son livre Fallait pas y aller , aux éditions de la Passerelle.

Sur réservation. La rencontre ayant lieu à 14h30, l’auteur s’adressera à tous en début de rencontre puis nous accordera une séance de dédicaces. Nos visiteurs l’auteur et son éditeur repartiront à 17h00.

Veuillez préciser le nombre de personnes concernées et nous indiquer les coordonnées où nous pourrions vous joindre ce jour-là car la rencontre sera annulée en cas d’intempéries.

La librairie étant fermée toute la semaine (réouverture mardi 3 février à 10h00), et afin que la rencontre se déroule dans les meilleures conditions, l’accueil sera exclusivement dédié à ce moment d’échange avec Lucien Converset. Nous vous remercions pour votre compréhension et vous souhaitons de belles lectures, et une bonne semaine. .

Librairie Le Grenier Fort 5 Rue de Genève Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 41 67 29 librairie@legrenierfort.com

