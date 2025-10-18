Rencontre littéraire à Laon Laon

Rencontre littéraire à Laon Laon samedi 18 octobre 2025.

Rencontre littéraire à Laon

Rue Marcelin Berthelot Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 14:30:00

fin : 2025-10-18 17:30:00

Date(s) :

2025-10-18

Venez à la rencontre de l’auteur Julien Aime !

RV à la médiathèque Suzanne-Martinet dès 14h30 !

Venez à la rencontre de l’auteur Julien Aime !

RV à la médiathèque Suzanne-Martinet dès 14h30 ! .

Rue Marcelin Berthelot Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 74

English :

Come and meet author Julien Aime!

Rendezvous at the Suzanne-Martinet multimedia library from 2:30 pm!

German :

Lernen Sie den Autor Julien Aime kennen!

Treffpunkt in der Mediathek Suzanne-Martinet ab 14:30 Uhr!

Italiano :

Venite a conoscere l’autore Julien Aime!

Ci vediamo alla biblioteca multimediale Suzanne-Martinet dalle 14.30!

Espanol :

¡Venga a conocer al autor Julien Aime!

Nos vemos en la mediateca de Suzanne-Martinet a partir de las 14.30 h

L’événement Rencontre littéraire à Laon Laon a été mis à jour le 2025-10-09 par OT du Pays de Laon