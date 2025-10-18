Rencontre littéraire à Laon Laon
Rencontre littéraire à Laon Laon samedi 18 octobre 2025.
Rencontre littéraire à Laon
Rue Marcelin Berthelot Laon Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 14:30:00
fin : 2025-10-18 17:30:00
Date(s) :
2025-10-18
Venez à la rencontre de l’auteur Julien Aime !
RV à la médiathèque Suzanne-Martinet dès 14h30 !
Venez à la rencontre de l’auteur Julien Aime !
RV à la médiathèque Suzanne-Martinet dès 14h30 ! .
Rue Marcelin Berthelot Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 74
English :
Come and meet author Julien Aime!
Rendezvous at the Suzanne-Martinet multimedia library from 2:30 pm!
German :
Lernen Sie den Autor Julien Aime kennen!
Treffpunkt in der Mediathek Suzanne-Martinet ab 14:30 Uhr!
Italiano :
Venite a conoscere l’autore Julien Aime!
Ci vediamo alla biblioteca multimediale Suzanne-Martinet dalle 14.30!
Espanol :
¡Venga a conocer al autor Julien Aime!
Nos vemos en la mediateca de Suzanne-Martinet a partir de las 14.30 h
L’événement Rencontre littéraire à Laon Laon a été mis à jour le 2025-10-09 par OT du Pays de Laon