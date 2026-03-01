Rencontre littéraire à Sézanne Salle de la Femme Sans Tête Sézanne

Rencontre littéraire à Sézanne

Salle de la Femme Sans Tête 7 Rue de Broyes Sézanne Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 14:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

L’association EICLAS vous invite à une rencontre littéraire le samedi 21 mars 2026 à 14h30 dans la Grande Salle de la Femme sans Tête.Tout public

L’association EICLAS (Échanges Internationaux Culturels Littéraires Artistiques Sézannais) vous invite à une rencontre littéraire le samedi 21 mars 2026 à 14h30 dans la Grande Salle de la Femme sans Tête.

Le thème de cette conférence sera La comtesse de Ségur, entre conservatisme religieux et morale souriante , présentée par Chantal Leroy.

L’entrée est libre et gratuite, une belle occasion de découvrir ou redécouvrir l’œuvre de cette célèbre autrice et d’échanger autour de la littérature. .

Salle de la Femme Sans Tête 7 Rue de Broyes Sézanne 51120 Marne Grand Est eiclas_pm@orange.fr

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English : Rencontre littéraire à Sézanne

The EICLAS association invites you to a literary encounter on Saturday March 21, 2026 at 2.30pm in the Grande Salle de la Femme sans Tête.

L’événement Rencontre littéraire à Sézanne Sézanne a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme de Sézanne et sa région