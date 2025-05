Rencontre littéraire au Manoir de Laroque Delprat avec Jean-Pierre Siméon – Autoire, 24 mai 2025 18:00, Autoire.

Lot

Rencontre littéraire au Manoir de Laroque Delprat avec Jean-Pierre Siméon Manoir de Laroque Delprat Autoire Lot

Jean-Pierre Siméon, écrivain et directeur de la collection Poésie/Gallimard, propose une rencontre autour de la poésie contemporaine. Il développera sa conviction que la poésie reste essentielle pour repenser notre monde

Directeur artistique du Printemps des poètes pendant seize ans, il est aujourd’hui directeur de la collection Poésie chez Gallimard. Véritable militant de la poésie, il travaille à offrir au plus grand nombre la possibilité d’une autre langue, intense, incandescente, imprévue . Il écrit aussi pour le théâtre son Philoctète mis en scène en 2009, avec, dans le rôle-titre, l’acteur Laurent Terzieff, a été récompensé d’un Molière. Il a reçu de nombreux prix, notamment le prix Max-Jacob en 2006 pour son recueil Lettres à la femme aimée au sujet de la mort.

Dans Une théorie de l’amour (NRF Gallimard, 2021), il propose une analyse de ce sentiment universel, pour repenser poétiquement le monde.

Depuis des temps immémoriaux, dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures, orales ou écrites, il y eut des poètes au sein de la cité. Ils ont toujours fait entendre le diapason de la conscience humaine rendue à sa liberté insolvable, à son audace, à son exigence la plus haute. Dans son essai La poésie sauvera le monde, Jean-Pierre Siméon, rappelle qu’il est urgent de restituer à notre monde sans boussole la parole des poètes

Manoir de Laroque Delprat

Autoire 46400 Lot Occitanie

English :

Jean-Pierre Siméon, writer and director of the Poésie/Gallimard collection, invites us to a discussion of contemporary poetry. He will share his conviction that poetry remains essential for rethinking our world

Artistic director of Printemps des poètes for sixteen years, he is now director of the Poésie collection at Gallimard. A true poetry activist, he works to offer as many people as possible « the possibility of another language, intense, incandescent, unforeseen ». He also writes for the theater: his Philoctète, staged in 2009 with actor Laurent Terzieff in the title role, won a Molière. He has received numerous awards, including the Max-Jacob prize in 2006 for his collection Lettres à la femme aimée au sujet de la mort.

In Une théorie de l?amour (NRF Gallimard, 2021), he offers an analysis of this universal sentiment, to poetically rethink the world.

Since time immemorial, in every civilization, in every culture, oral or written, there have been poets within the city. They have always voiced the diapason of the human conscience in its insoluble freedom, its audacity, its highest demands. In his essay La poésie sauvera le monde (Poetry will save the world), Jean-Pierre Siméon reminds us of the urgent need to restore the word of the poets to our world without a compass

Book in advance

German :

Jean-Pierre Siméon, Schriftsteller und Leiter der Reihe Poésie/Gallimard, lädt zu einem Treffen rund um die zeitgenössische Poesie ein. Er wird seine Überzeugung entwickeln, dass die Poesie weiterhin wesentlich ist, um unsere Welt neu zu überdenken

Er war sechzehn Jahre lang künstlerischer Leiter des Printemps des poètes und ist heute Direktor der Sammlung Poésie bei Gallimard. Als echter Aktivist für die Poesie arbeitet er daran, möglichst vielen Menschen « die Möglichkeit einer anderen, intensiven, glühenden, unvorhergesehenen Sprache » zu bieten. Er schreibt auch für das Theater: Sein 2009 inszenierter Philoctète mit dem Schauspieler Laurent Terzieff in der Titelrolle wurde mit einem Molière ausgezeichnet. Er erhielt zahlreiche Preise, darunter 2006 den Max-Jacob-Preis für seine Sammlung Lettres à la femme aimée au sujet de la mort (Briefe an die geliebte Frau über den Tod).

In Une théorie de l’amour (NRF Gallimard, 2021) schlägt er eine Analyse dieses universellen Gefühls vor, um die Welt auf poetische Weise neu zu überdenken.

Seit Urzeiten, in allen Zivilisationen, in allen Kulturen, ob mündlich oder schriftlich, gab es Dichter in der Stadt. Sie haben immer die Stimmgabel des menschlichen Bewusstseins zum Klingen gebracht, das in seine unlösbare Freiheit, seine Kühnheit und seine höchsten Ansprüche entlassen wurde. In seinem Essay La poésie sauvera le monde erinnert Jean-Pierre Siméon daran, dass es dringend notwendig ist, unserer Welt ohne Kompass das Wort der Dichter wiederzugeben

Auf Reservierung

Italiano :

Jean-Pierre Siméon, scrittore e direttore della collana Poésie/Gallimard, terrà una discussione sulla poesia contemporanea. Condividerà la sua convinzione che la poesia rimane essenziale per ripensare il nostro mondo

Direttore artistico del festival Printemps des poètes per sedici anni, è oggi direttore della collezione Poésie di Gallimard. Vero e proprio attivista della poesia, lavora per offrire al maggior numero possibile di persone « la possibilità di un’altra lingua, intensa, incandescente, inaspettata ». Scrive anche per il teatro: il suo Philoctète, messo in scena nel 2009 con l’attore Laurent Terzieff nel ruolo principale, ha vinto un Molière. Ha ricevuto numerosi premi, tra cui il Premio Max-Jacob nel 2006 per la raccolta Lettres à la femme aimée au sujet de la mort.

In Une théorie de l’amour (NRF Gallimard, 2021), propone un’analisi di questo sentimento universale, come modo poetico di ripensare il mondo.

Da sempre, in ogni civiltà, in ogni cultura, orale o scritta, ci sono stati poeti nella città. Essi hanno sempre dato voce al diapason della coscienza umana nella sua insolubile libertà, nella sua audacia, nelle sue più alte esigenze. Nel suo saggio La poésie sauvera le monde (La poesia salverà il mondo), Jean-Pierre Siméon ci ricorda l’urgenza di restituire la parola dei poeti al nostro mondo senza bussola

Per prenotazione

Espanol :

Jean-Pierre Siméon, escritor y director de la colección Poésie/Gallimard, animará un debate sobre la poesía contemporánea. Compartirá su convicción de que la poesía sigue siendo esencial para repensar nuestro mundo

Director artístico del festival Printemps des poètes durante dieciséis años, actualmente dirige la colección Poésie de Gallimard. Verdadero militante de la poesía, trabaja para ofrecer al mayor número posible de personas « la posibilidad de otro lenguaje, intenso, incandescente, inesperado ». También escribe para el teatro: su Philoctète, representada en 2009 con el actor Laurent Terzieff en el papel principal, ganó un Molière. Ha recibido numerosos premios, entre ellos el Max-Jacob en 2006 por su colección Lettres à la femme aimée au sujet de la mort.

En Une théorie de l’amour (NRF Gallimard, 2021), ofrece un análisis de este sentimiento universal, como una forma poética de repensar el mundo.

Desde tiempos inmemoriales, en todas las civilizaciones, en todas las culturas, orales o escritas, ha habido poetas en la ciudad. Siempre han expresado el diapasón de la conciencia humana en su insoluble libertad, su audacia, sus más altas exigencias. En su ensayo La poésie sauvera le monde (La poesía salvará al mundo), Jean-Pierre Siméon nos recuerda la urgente necesidad de devolver la palabra de los poetas a nuestro mundo sin brújula

Por reserva

