RENCONTRE LITTÉRAIRE AURÉLIA LASSAQUE Port-Vendres jeudi 11 décembre 2025.
1 Rue Arago Port-Vendres Pyrénées-Orientales
Début : 2025-12-11 18:00:00
fin : 2025-12-11
2025-12-11
La Maison des mots ,Ass. Les mots, l’émotion , Librairie Oxymore accueille AURÉLIA LASSAQUE, poétesse cosmopolite lors d’une rencontre littéraire, musicale.
1 Rue Arago Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie
English :
La Maison des mots ,Ass. Les mots, l’émotion , Librairie Oxymore welcomes cosmopolitan poet AURÉLIA LASSAQUE for a literary and musical encounter.
