RENCONTRE LITTÉRAIRE AUTOUR DE L’OEIL DE GOLIATH (EL OJO DE GOLIAT) Sète
RENCONTRE LITTÉRAIRE AUTOUR DE L’OEIL DE GOLIATH (EL OJO DE GOLIAT) Sète samedi 4 octobre 2025.
RENCONTRE LITTÉRAIRE AUTOUR DE L’OEIL DE GOLIATH (EL OJO DE GOLIAT)
Boulevard Danièle Casanova Sète Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
.
Boulevard Danièle Casanova Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 29 58 28 53 contact@seteameriquelatine.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement RENCONTRE LITTÉRAIRE AUTOUR DE L’OEIL DE GOLIATH (EL OJO DE GOLIAT) Sète a été mis à jour le 2025-08-26 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE