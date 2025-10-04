RENCONTRE LITTÉRAIRE AUTOUR DE L’OEIL DE GOLIATH (EL OJO DE GOLIAT) Sète

RENCONTRE LITTÉRAIRE AUTOUR DE L'OEIL DE GOLIATH (EL OJO DE GOLIAT)

RENCONTRE LITTÉRAIRE AUTOUR DE L’OEIL DE GOLIATH (EL OJO DE GOLIAT) Sète samedi 4 octobre 2025.

RENCONTRE LITTÉRAIRE AUTOUR DE L’OEIL DE GOLIATH (EL OJO DE GOLIAT)

Boulevard Danièle Casanova Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04

Date(s) :
2025-10-04

  .

Boulevard Danièle Casanova Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 29 58 28 53  contact@seteameriquelatine.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement RENCONTRE LITTÉRAIRE AUTOUR DE L’OEIL DE GOLIATH (EL OJO DE GOLIAT) Sète a été mis à jour le 2025-08-26 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE