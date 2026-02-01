Et si on parlait d’ l’amour sous tous ses aspects ?

Avec À propos d’amour, bell hooks nous invite à repenser l’amour au-delà du romantisme, des injonctions et des schémas classiques. À la croisée de la sociologie, du féminisme et de l’expérience intime, ce livre explore l’amour comme une pratique, une éthique, un apprentissage — individuel et collectif.

Œuvre majeure dans la pensée contemporaine sur les relations humaines, À propos d’amour interroge la manière dont nos histoires personnelles, notre éducation, nos blessures et les rapports de pouvoir façonnent notre façon d’aimer. Un texte profondément politique, mais surtout profondément humain.

Cette rencontre sera l’occasion de discuter ensemble de nos parcours affectifs, de nos manières d’aimer, autrui et nous-même. Un espace collectif pour aborder différentes facettes de l’amour — romantique, familial, amical, de soi — et réfléchir sur le thème.

Petit comité (5 personnes maximum)

Échanges libres, écoute et réflexions partagées

Rendez-vous dimanche 15 février prochain à Paris (coffee-shop) pour discuter du livre « all about love » de la sociologue et féministe américaine Bell Hooks.

Le dimanche 15 février 2026

de 11h00 à 13h00

gratuit Tout public.

thatitclub@gmail.com



