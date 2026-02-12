Rencontre littéraire avec Anny Duperey Rang-du-Fliers
Rencontre littéraire avec Anny Duperey Rang-du-Fliers vendredi 13 mars 2026.
Rencontre littéraire avec Anny Duperey
Office de tourisme 152 route de Merlimont Rang-du-Fliers Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13
fin : 2026-03-13
Date(s) :
2026-03-13
à 18h00
—————————-
Le Service Événementiel Culture de la commune vous invite à une rencontre exceptionnelle avec Anny Duperey, comédienne et écrivaine.
La très populaire actrice de la série Une famille formidable viendra lire des passages de son livre Respire, c’est de l’iode ! et partager avec vous son univers et son parcours.
Entrée gratuite, sur réservation .
Office de tourisme 152 route de Merlimont Rang-du-Fliers 62180 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 84 27 15
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Rencontre littéraire avec Anny Duperey Rang-du-Fliers a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de Tourisme de Rang-du-Fliers