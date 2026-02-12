Rencontre littéraire avec Anny Duperey Rang-du-Fliers

Rencontre littéraire avec Anny Duperey

Office de tourisme 152 route de Merlimont Rang-du-Fliers Pas-de-Calais

Le Service Événementiel Culture de la commune vous invite à une rencontre exceptionnelle avec Anny Duperey, comédienne et écrivaine.

La très populaire actrice de la série Une famille formidable viendra lire des passages de son livre Respire, c’est de l’iode ! et partager avec vous son univers et son parcours.

Entrée gratuite, sur réservation .

