Rencontre littéraire avec Antoine Daer à Ground Control : Futurs No Future Ground Control Paris

Rencontre littéraire avec Antoine Daer à Ground Control : Futurs No Future Ground Control Paris mercredi 1 octobre 2025.

Ce mercredi 1er octobre, nous aurons la joie d’accueillir Antoine Daer à propos de la publication de son dernier ouvrage « Futurs No Future : Que reste-t-il du cyberpunk ? » aux éditions ActuSF. Une enquête passionnante, à la fois redoutablement documentée et tout à fait personnelle, autour des tenants et aboutissants d’une contre-culture qui, au moins depuis Blade Runner, a façonné durablement et politiquement les imaginaires littéraires en particulier et artistiques en général, du jeu vidéo au cinéma en passant par les arts graphiques et les séries télévisées. Venez nombreuses et nombreux rencontrer l’auteur et célébrer avec lui cette parution !

Ground Control accueille Antoine Daer pour une rencontre autour de son essai Futurs No Future, consacré à l’héritage du cyberpunk.

Le mercredi 01 octobre 2025

de 19h30 à 22h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-01T22:30:00+02:00

fin : 2025-10-02T01:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-01T19:30:00+02:00_2025-10-01T22:00:00+02:00

Ground Control 81 rue du Charolais 75012 Paris

Métro -> 1 : Gare de Lyon (Paris) (492m)

Bus -> 29 : Rambouillet (Paris) (105m)

Vélib -> Charenton – Place du Col Bourgoin (137.40m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.groundcontrolparis.com/project/les-rencontres-litteraires-charybde/ contact@allolalune.com