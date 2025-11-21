Rencontre littéraire avec Barbara Constantine Médiathèque de Saint-Pierre d’Oléron Saint-Pierre-d’Oléron
Rencontre littéraire avec Barbara Constantine
Médiathèque de Saint-Pierre d'Oléron
Saint-Pierre-d'Oléron
vendredi 21 novembre 2025
Médiathèque de Saint-Pierre d’Oléron 3 rue Franck Massé Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Début : 2025-11-21 18:00:00
fin : 2025-11-21 20:00:00
2025-11-21
La médiathèque de Saint-Pierre d’Oléron vous propose une rencontre littéraire avec Barbara Constantine le vendredi 21 novembre à 18h00.
Médiathèque de Saint-Pierre d’Oléron 3 rue Franck Massé Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 76 55 mediatheque@saintpierreoleron.com
English :
The Saint-Pierre d’Oléron media library invites you to a literary encounter with Barbara Constantine on Friday November 21 at 6:00 pm.
German :
Die Mediathek von Saint-Pierre d’Oléron lädt Sie am Freitag, den 21. November um 18.00 Uhr zu einer literarischen Begegnung mit Barbara Constantine ein.
Italiano :
La mediateca di Saint-Pierre d’Oléron vi invita a un incontro letterario con Barbara Constantine venerdì 21 novembre alle ore 18.00.
Espanol :
La mediateca de Saint-Pierre d’Oléron le invita a un encuentro literario con Barbara Constantine el viernes 21 de noviembre a las 18.00 h.
