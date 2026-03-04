Rencontre littéraire avec Bérénice Pichat, Musée Saint-Lys Radio, Saint-Lys

Rencontre littéraire avec Bérénice Pichat Jeudi 26 mars, 19h00 Musée Saint-Lys Radio Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-26T19:00:00+01:00 – 2026-03-26T20:30:00+01:00

Fin : 2026-03-26T19:00:00+01:00 – 2026-03-26T20:30:00+01:00

Jeudi 26 mars à 19h, la médiathèque accueillera Bérénice Pichat, l’une des étoiles montantes de la littérature française.

Lauréate des Prix des Libraires et Libraires en Seine 2025 pour son roman « La petite bonne », l’autrice viendra à la rencontre du public saint-lysien pour une soirée d’échanges et de dédicaces.

Dans ce récit saisissant salué pour son originalité et sa force émotionnelle, Bérénice Pichat redonne vie aux invisibles de l’entredeux-guerres. À travers le destin d’une jeune domestique dans la France des années 1930, elle explore les rapports sociaux, la condition féminine et les dilemmes moraux d’une époque en mutation.

Organisée dans le cadre de la Semaine du Prix du Jeune Écrivain de Muret (du 23 au 29 mars) et en partenariat avec la librairie Il était une fois de Saint-Lys, cette rencontre constitue un moment privilégié pour découvrir une autrice au talent singulier.

– Rendez-vous : Musée Saint-Lys Radio, 7 avenue François-Mitterrand

– Horaire : 19h

– Inscriptions auprès de la médiathèque : 05 62 23 76 05 – mediatheque@saint-lys.fr

Toute l’équipe de la médiathèque vous attend nombreuses et nombreux pour partager ce beau moment littéraire !

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Jeudi 26 mars à 19h, la médiathèque accueillera Bérénice Pichat.