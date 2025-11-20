Rencontre littéraire avec Caroline Deyns Nommay

Rencontre littéraire avec Caroline Deyns

Médiathèque La Foyothèque Nommay

Début : 2025-11-20 18:30:00

RENCONTRE LITTÉRAIRE

La Foyothèque en collaboration avec la médiathèque de Châtenois-Les-Forges a le plaisir d’accueillir Caroline Deyns pour une rencontre littéraire autour de ses deux romans dans le cadre du Festival des Petites Fugues

Trencadis, Quidam éditeur, 2020

MURmur, Quidam éditeur, 2023

Jeudi 20 novembre 18h30 À la Foyothèque 18 B grande rue NOMMAY

03 81 94 70 12

mediatheque-nommay@orange.fr

Venez découvrir l’univers de cette auteure passionnante et échanger avec elle sur son processus créatif, ses inspirations et ses personnages.

Un moment privilégié pour les amoureux de la littérature ! ??

Temps d’échange et de questions avec l’auteure

Rencontre suivie d’une dédicace

Moment convivial

Entrée libre • .

Rencontre littéraire avec Caroline Deyns

