Rencontre littéraire avec Caroline Deyns Nommay

Médiathèque La Foyothèque Nommay Doubs
Début : 2025-11-20 18:30:00
RENCONTRE LITTÉRAIRE
La Foyothèque en collaboration avec la médiathèque de Châtenois-Les-Forges a le plaisir d’accueillir Caroline Deyns pour une rencontre littéraire autour de ses deux romans dans le cadre du Festival des Petites Fugues
Trencadis, Quidam éditeur, 2020
MURmur, Quidam éditeur, 2023
Jeudi 20 novembre 18h30 À la Foyothèque 18 B grande rue NOMMAY
03 81 94 70 12
mediatheque-nommay@orange.fr
Venez découvrir l’univers de cette auteure passionnante et échanger avec elle sur son processus créatif, ses inspirations et ses personnages.
Un moment privilégié pour les amoureux de la littérature ! ??
Temps d’échange et de questions avec l’auteure
Rencontre suivie d’une dédicace
Moment convivial
Entrée libre • .
Médiathèque La Foyothèque Nommay 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 70 12 mediatheque-nommay@orange.fr
