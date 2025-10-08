Rencontre littéraire avec Caroline Lamarche Librairie A La Page Vichy

Rencontre littéraire avec Caroline Lamarche

Librairie A La Page 5 rue Sornin Vichy Allier

Début : 2025-10-08 18:00:00

fin : 2025-10-08 20:00:00

Caroline Lamarche présentera son nouveau roman » Le bel obscur » paru pour la rentrée littéraire paru pour la rentrée littéraire.

English :

Caroline Lamarche will be presenting her new novel « Le bel obscur » published for the start of the literary season published for the start of the literary season.

German :

Caroline Lamarche wird ihren neuen Roman « Le bel obscur » vorstellen, der zu Beginn des literarischen Herbstes erschienen ist.

Italiano :

Caroline Lamarche presenterà il suo nuovo romanzo « Le bel obscur », pubblicato per l’inizio della nuova stagione letteraria.

Espanol :

Caroline Lamarche presentará su nueva novela « Le bel obscur », publicada con motivo del inicio de la nueva temporada literaria.

