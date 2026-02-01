Rencontre littéraire avec Céline Denjean et Céline Servat TARBES Tarbes

Rencontre littéraire avec Céline Denjean et Céline Servat

TARBES 1 avenue Pierre de Coubertin Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 16:00:00

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

Le grand retour de Céline Denjean, la louve du polar français.

Lui, l’homme inébranlable, le roc, tremblait des pieds à la tête, et ses prunelles humides brillaient d’un éclat nouveau qu’elle connaissait bien, celui des gens qui ont perdu un morceau d’âme.

Finistère Nord.

Devant le cercueil d’Alessandro, le silence ne peut dissimuler la haine qui oppose les Chavez aux Delaroche. Albertina, la mère du défunt, est convaincue de la culpabilité de sa belle-fille, Cloé, ex-enfant star et…

Céline Servat est une autrice de thrillers, polars et romans noirs.

Alors que Gabrielle, gendarme à la brigade de recherches de Muret, enquête sur le meurtre atypique d’un SDF, Marco et son amie Manue participent à une retraite spirituelle.

Mais rien ne se passe comme prévu dans ce coin perdu des Pyrénées, et le besoin de se ressourcer est compromis par le meurtre de l’un des occupants des lieux…

Le danger guette et personne n’est à l’abri.

.

TARBES 1 avenue Pierre de Coubertin Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 82 15 02 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The grand return of Céline Denjean, the she-wolf of French crime fiction.

He, the steadfast man, the rock, trembled from head to toe, and his moist eyelids shone with a new glow she knew well, that of people who have lost a piece of their soul.

North Finistere.

In front of Alessandro’s coffin, the silence cannot hide the hatred between the Chavez and Delaroche families. Albertina, the mother of the deceased, is convinced of the guilt of her daughter-in-law, Cloé, a former child star and…

Céline Servat is an author of thrillers, thrillers and noir novels.

While Gabrielle, a gendarme with the Muret research brigade, investigates the atypical murder of a homeless man, Marco and his friend Manue take part in a spiritual retreat.

But nothing goes according to plan in this remote corner of the Pyrenees, and their need to recharge their batteries is compromised by the murder of one of the occupants?

Danger lurks, and no one is safe.

L’événement Rencontre littéraire avec Céline Denjean et Céline Servat Tarbes a été mis à jour le 2026-02-03 par OT de Tarbes|CDT65