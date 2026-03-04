Rencontre littéraire avec Charif Majdalani, Centre d’Employabilité Francophone (CEF) de Beyrouth, Bachoura

Rencontre littéraire avec Charif Majdalani Mardi 24 mars, 17h00 Centre d’Employabilité Francophone (CEF) de Beyrouth

Entrée libre

Dans le cadre du Mois de la Francophonie, l’Agence Universitaire de la Francophonie – Moyen-Orient organise une rencontre littéraire avec l’écrivain Charif Majdalani.

Cette rencontre sera consacrée à son ouvrage « Le nom des rois », publié aux éditions Stock, et offrira un temps d’échange autour de son parcours et de son œuvre.

Le romancier libanais a figuré dans la deuxième sélection du prix Goncourt 2025 avec « Le nom des rois », confirmant une fois de plus la place singulière qu’il occupe dans le paysage littéraire francophone.

Animation : Salma Kojok, écrivaine.

Centre d’Employabilité Francophone (CEF) de Beyrouth BDD 1280, Bechara el Khoury Bachoura 2052 6703 Bachoura Gouvernorat de Beyrouth

Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie

