Rencontre littéraire avec Claire Castillon Chartres

Claire Castillon vient présenter son dernier roman Tssitssi , l’histoire bouleversante d’une adolescente en quête de gloire. Une vente dédicace aura lieu à l’issue de la rencontre, en partenariat avec la librairie l’Esperluète.

Tssitssi il y a Hélène, qui est sans doute triste, probablement timide, et qui regarde sa vie avec détachement, comme si elle n’était pas tout à fait là. Et il y a Tssitssi, qui ne supporte pas les profs et qui méprise un peu les camarades d’Hélène. Qui sait ce qu’elle veut être regardée, désirée, avoir de l’argent. D’ailleurs elle rencontre des hommes plus âgés. Le problème est que Hélène et Tssitssi ne sont qu’une seule et même personne. .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Claire Castillon will be presenting her latest novel, « Tssitssi », the moving story of a teenager in search of glory. A book signing will take place after the event, in partnership with the Esperluète bookshop.

German :

Claire Castillon stellt ihren neuen Roman « Tssitssi » vor, die bewegende Geschichte eines Teenagers auf der Suche nach Ruhm. Im Anschluss an die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit der Buchhandlung l’Esperluète ein Signierverkauf statt.

Italiano :

Claire Castillon presenterà il suo ultimo romanzo, « Tssitssi », la commovente storia di un’adolescente in cerca di fama. Dopo l’evento si terrà una firma del libro, in collaborazione con la libreria Esperluète.

Espanol :

Claire Castillon presentará su última novela, « Tssitssi », la conmovedora historia de una adolescente en busca de la fama. Tras el acto, se firmará un libro en colaboración con la librería Esperluète.

