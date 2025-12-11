Rencontre littéraire avec Coco Place Littré Avranches

Rencontre littéraire avec Coco

La librairie D’un livre à l’autre , vous invite à rencontrer, Coco, auteure et dessinatrice de BD, elle vient de publier Signé Coco aux éditions des Arènes. Elle sera en dédicace à la librairie de 15h30 à 17h puis en rencontre et dédicace de 19h30 à 21h à la mairie d’Avranches. On y retrouve une sélection de dessins de presse publiés ou refusés, avec des BD inédites retraçant la genèse de certains dessins ! .

Place Littré Mairie Avranches 50300 Manche Normandie +33 9 87 15 22 57

