Rencontre littéraire avec Coco Place Littré Avranches

Rencontre littéraire avec Coco Place Littré Avranches vendredi 19 décembre 2025.

La librairie D’un livre à l’autre , vous invite à rencontrer, Coco, auteure et dessinatrice de BD, elle vient de publier Signé Coco aux éditions des Arènes. Elle sera en dédicace à la librairie de 15h30 à 17h puis en rencontre et dédicace de 19h30 à 21h à la mairie d’Avranches. On y retrouve une sélection de dessins de presse publiés ou refusés, avec des BD inédites retraçant la genèse de certains dessins !   .

Place Littré Mairie Avranches 50300 Manche Normandie 

