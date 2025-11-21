Rencontre littéraire avec Dan Franck

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-21 17:30:00

fin : 2025-11-21 19:00:00

Date(s) :

2025-11-21

Dan Franck vient présenter les 2 premiers volumes de sa tétralogie Le roman des artistes qui racontera, de 1820 à 1885, la vie de tous les grands créateurs aux prises avec le temps des Révolutions (1830, 1848, La Commune…).

En partenariat avec la librairie L’Esperluète. Sur inscription. .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Dan Franck presents the first 2 volumes of his tetralogy Le roman des artistes (The novel of the artists), which tells the story of the lives of all the great creators between 1820 and 1885, as they grappled with the time of the Revolutions (1830, 1848, La Commune?).

German :

Dan Franck stellt die ersten beiden Bände seiner Tetralogie Der Roman der Künstler vor, die von 1820 bis 1885 das Leben aller großen Schöpfer in der Zeit der Revolutionen (1830, 1848, La Commune?) erzählt.

Italiano :

Dan Franck presenterà i primi due volumi della sua tetralogia Le roman des artistes , che racconta la vita di tutti i grandi creatori tra il 1820 e il 1885 alle prese con il periodo delle Rivoluzioni (1830, 1848, La Commune?).

Espanol :

Dan Franck presentará los 2 primeros volúmenes de su tetralogía Le roman des artistes , que narra la vida de todos los grandes creadores entre 1820 y 1885, en plena época de las Revoluciones (1830, 1848, La Commune…).

L’événement Rencontre littéraire avec Dan Franck Chartres a été mis à jour le 2025-11-07 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES